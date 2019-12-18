Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçağı patlatacağını söyleyen kadına gözaltı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC’ye gitmek için kalkmak üzere olan, Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağında, “Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım” diye bağıran kadın gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Saat 06:45 seferi için kalkış hazırlıkları yapılan uçakta ayağa kalkıp bağırarak “Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım” diyen Nikar D. adlı yolcu, güvenlik görevlileri tarafından uçaktan indirildi.

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Uçakta yapılan bomba aramasının ardından tehlike yaratabilecek bir durum olmadığının tespit edilmesi üzerine, sefer rötarlı olarak yapıldı.