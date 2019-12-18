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Yaramazlara biraz batar!

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçağı patlatacağını söyleyen kadına gözaltı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC’ye gitmek için kalkmak üzere olan, Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağında, “Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım” diye bağıran kadın gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Saat 06:45 seferi için kalkış hazırlıkları yapılan uçakta ayağa kalkıp bağırarak “Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım” diyen Nikar D. adlı yolcu, güvenlik görevlileri tarafından uçaktan indirildi.

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Uçakta yapılan bomba aramasının ardından tehlike yaratabilecek bir durum olmadığının tespit edilmesi üzerine, sefer rötarlı olarak yapıldı.

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Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak 15 Temmuz sonrası ‘Gazetelerim emrinizdedir’ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV’de katıldığı programda, Sakarya’daki tank palet fabrikası hakkında hükümeti suçlamayı sürdürdü. Fabrikanın ‘Katarlılara peşkeş çekildiğini’ tekrarlayan Kılıçdaroğlu, “Ordu buna nasıl izin verir” diye sordu. Kılıçdaroğlu ayrıca, canlı yayında tank palet fabrikasının ‘yeni sahibi’ Ethem Sancak’ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ‘gazetelerinin emrinde olduğunu’ söylediğini, kendisinin ise ‘gazeteler ve medyanın özgür olduğu’ yanıtını verdiğini öne sürdü.

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