Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pist 2018’de açılıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kapasite artırma çalışmaları kapsamında ikinci pistin 2018 yılında faaliyete geçeceği belirtildi.

Habertürk’e konuşan Sabiha Gökçen Havalimanı CEO’su Ersel Göral, mevcut pistin bakımının da dört ila beş ay gibi bir süre alacağını belirtti.

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Şu an tek pistte saatte 40 uçaklık kapasite ikinci pistle birlikte 80’lere ulaşacak.

2019 yaz sezonu öncesinde Sabiha Gökçen’in iki bağımsız piste sahip olacağını söyleyen Göral şöyle devam etti: “3’üncü havalimanı açılışı da aslında aynı zamana geliyor. Bunun bize faydası biz artık bir şehir havalimanı olacağız. İstanbul yeni havalimanı coğrafi konumu itibariyle bazı yolcu ve havayolları tarafından tercih edilmeyebilir. Atatürk Havalimanı kapatılacağı için Sabiha Gökçen’i tercih edecekler.”

Göral, üçüncü havalimanının tamamlanmasının Sabiha Gökçen’in uçuş trafiğini azaltmayacağı görüşünde: “Şu an Katar Airways hem bizden hem de Atatürk Havalimanı’ndan uçuyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki yaz ayında Emirates de bizden uçmaya başlayacak. Mutlaka üçüncü havalimanıyla birlikte bizden uçmak isteyen havayolu şirketleri de olacaktır. Türk Hava Yolları gelişmeye yeni havalimanında olduğu gibi bizde de devam edecektir. Sabiha Gökçen’deki hava trafiği azalmayacak, artmaya devam edecek.”.

Metro bağlantısı da geliyor

Sabiha Gökçen’e kolay ulaşım sağlayacak unsurları da geliştirmek gerektiğinin altını çizen Göral şöyle konuştu: “İBB’nin metro projesi 2018 sonunda devreye girecek. Halihazırda devredeki Kadıköy metro hattına Kartal-Pendik bağlantısı yapıldıktan sonra Sabiha Gökçen bağlantısı da eklenecek. Hem Kadıköy’e direkt hem de Marmaray hattıyla Taksim’e bağlantısı olan bir havalimanı olacak. Metro inşaatının ikinci fazında ise, bu tahminen 2022’leri bulacak, kuzeyden de Üsküdar-Dudullu-Çekmeköy hattıyla ayrı bir bağlantımız olacak. Atatürk Havalimanı’ndaki metro sisteminin aynısı bizde de olacak. Biz artık bir şehir havalimanı olacağız ve bize ulaşım daha kolay olacak.”