Sabiha Gökçen 28 Mayıs’ta kapılarını açmaya hazırlanıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle 28 Mart’ta geçici olarak hizmete ara veren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) yetkililerin de onay vermesiyle 28 Mayıs’ta kapılarını açmaya hazırlanıyor.

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İSG CEO’su Ersel Göral şöyle konuştu: “Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Bir yandan tesislerimizin bakımlarını gerçekleştirirken diğer taraftan da tekrar faaliyete başlamak için hazırlıklarımızı hızla yaptık. Sosyal mesafe ve hijyen odaklı olarak yeni bir sisteme geçtik. Havacılıkta bundan sonra yeni bir dönemin başlayacağını söyleyebiliriz.”

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Pandemi sertifikası

‘Havalimanı pandemi sertifikası’ için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Göral, şunları söyledi: “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından getirilen yeni kurallara göre, terminal binası içine maskesiz hiçbir yolcu alınmayacak. Ayrıca yolcu yakınları terminale kesinlikle giriş yapamayacak. Uçağa ise sadece bebek bakım malzemeleri, laptop ve kadın el çantaları alınabilecek. Ayrıca 100 ml. sıvı kısıtlaması devam ederken alkol oranı yüksek olan kolonya, dezenfektan gibi sıvıların 100 ml. altında olması kaydıyla uçağa alınmasına izin verilecek.”

Alınacak tedbirler

CEO terminal binası içinde alınacak tedbirleri de şöyle anlattı: “Özellikle terminal girişlerinde ve arındırılmış salon geçişlerinde oluşabilecek yoğunlukları engellemek için gerek görsel ve işitsel uyarılar, gerekse teknolojik çözümler kullanmayı hedefliyoruz. Güvenlik taraması öncesi yolcu sıralarını daha iyi kontrol ederek insanlar arasında yeterli mesafenin korunmasını sağlayacağız; bunun için sensörlü kameralar vasıtasıyla alanlardaki yolcu sayılarını sürekli olarak kontrol edeceğiz. Bu sistem, kişi sayısının belirlenen sayının üstüne çıkmasından önce sahadaki güvenlik personelimize mesaj göndererek sosyal mesafenin korunması için gerekli önlemlerin almamıza olanak sağlayacak şeklinde konuştu.”

‘Online işlem yapın’

Yolcuların bu süreçte online işlemleri daha fazla kullanmasını öneren Göral şunları söyledi: “Online check-in yaptıktan sonra telefonunuza gelecek bir kare kod ile hiçbir evrak belge alışverişi yapmadan seyahatinize başlayabilir, böylece hem kendiniz hem de çevrenizdeki insanlar için daha güvenli bir ortam yaratmış olabilirsiniz. Corona virüsü tehdidi altında yaşadığımız bu zamanlarda havalimanları olarak bizlerin karşılaşacağı en büyük zorluk, daha az yolcu ile daha fazla alan ihtiyacı doğacak olması. Ayrıca alınan tüm önlem ve ek hizmetlerin getirdiği maliyet yükleri de olacaktır. En kısa zamanda nihai bir çözüm bulunmasını umarak, bu çözümün hayatlarımıza gireceği güne kadar normalleşme adına üzerimize düşen tüm görevleri dikkatli bir şekilde yerine getireceğimize dair misafirlerimiz gönüllerini rahat tutsunlar.”

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Göral, personelin 20 Mayıs günü işbaşı yapmasını ve normal çalışma düzenine kademeli olarak geçmeyi planladıklarını da ekledi.