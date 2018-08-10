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Yaramazlara biraz batar!

Sabancı’dan Albayrak’a tam destek: Enerji bakanlığından tanırız, söylediğini yapar

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, ‘Yeni Ekonomi Modeli’ni tanıtan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için “Başarılı bir enerji bakanlığı yapmıştır. İnancımız tamdır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Albayrak toplantıda “Ekonomideki tablo makro göstergelere göre makul değil” demişti.

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Albayrak’ın söylediğini yapmış biri olduğunu vurgulayan Sabancı, “Enerji bakanlığından tanırız. Başarılı bir enerji bakanlığı yapmıştır. Bugün de bize orta ve uzun vadede yeni dönemin, dönüşüm döneminin, neler yapılacağının ana hatlarını verdi. İnanıyorum ki; önümüzdeki dönemde eylül başında OVP çıktığında hepimiz, daha fazla detaylara hakim olacağız. Ancak duyduğumuz, OVP’nin ön hatları bakanımızın geçmişini de bildiğim için tek tek uygulanacağına, ülkemizin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olana inancımız tamdır” dedi.

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