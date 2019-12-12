Sabancı’da üst düzey yönetici: Ekonomide son iki üç aydır hareketlenme var

Carrefoursa ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, ‘ekonomide son iki üç aydır bir hareketlenme olduğunu’ söyledi.

Fotoğraflar: DHA – TÜSİAD

Dünya Mağazacılar Günü dolayısıyla perakende sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Oran şöyle konuştu: “2019 hem küresel ekonomideki sorunlar hem de Türkiye’nin kendi özelinde ve yakın coğrafyasında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle tüm sektörler için zor bir yıl oldu. Son iki üç aydır bir hareketlenme var. Faizler ve kur istikrarı gibi ekonomik göstergelerin iyileşme gösterdiği bir süreçte son çeyreğe iyi başladık. 2020 yılının hem Türkiye ekonomisi hem de Teknosa için çok daha iyi olacağına inanıyorum.”

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Carrefoursa’da başlatılan dönüşüm programının sonuçlarını almakta olduklarını belirten Oran şöyle devam etti: “Operasyonel sonuçlarımız iyileşti. Teknosa’da da benzer bir dönüşüm programını yıl ortasında başlattık ve yine olumlu çıktıları almaya başladık. Bu da, bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.”