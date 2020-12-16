Şaban Vatan’dan kendisine dava açan Müge Anlı’ya: 1 TL’lik dava açtı, ben de 1 kuruşluk dava açacağım

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan babıalitv’nin çevrimiçi programında, kendisine tazminat davası açan televizyon programı sunucusu Müge Anlı’ya “Müge Anlı 1 TL’lik dava açtı. Ben de ona 1 kuruşluk dava açacağım” dedi.

Rabia Naz ve babası

Anlı’nın ekibinin olay içinde ismi geçen bir kişiyle röportaj yaptığını ve bu kayıtların savcılığa teslim edilmediğini vurgulayan Vatan, bu röportaj’dan sonra ekibin kendisine ‘olayın çözüldüğünü’ söylediğini de belirtti.

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Vatan, Twitter üzerinden kendisine açılan tazminat davasını paylaşarak şunları söylemişti: “Buyurun Müge Anlı hali. Rabia Naz’ımızın ardından iddia edilen suçlu kişiyle röportaj kaydını saklayan, intihar iftirası atan Müge Anlı.”

Buyurun Mügeanlı

Hali .

Rabia Nazımızın Ardından iddea edilen suçlu kişiyle röportaj kaydını saklayan

İntihar iftirası atan

Müge anlı pic.twitter.com/jEejW5R1aa — ŞabaN VataN RABİA NAZIN Babası (@VatanSaban) December 15, 2020

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Baba Şaban Vatan, kızının otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini, AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını öne sürmüştü. Rabia Naz’ın da aralarında olduğu şüpheli çocuk ölümleriyle ilgili Meclis’te komisyon oluşturulmuştu. Şüphelilerle ilgili savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti.