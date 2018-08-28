Sabah’tan Köroğlu’na ‘ses kaydı’yla yanıt: Çark etti, kendini bitirdi

Hükümete yakın Sabah gazetesi, “Tarafsız bir söyleşi sözüne kandım maalesef” diyen müzisyen Derya Köroğlu’na “Yılların sanatçısı, bu tutumuyla hem kendini bitirdi, hem de gazeteciliğe ayıp etti” diyerek yanıt verirken, söyleşinin ses kaydını yayınladı ve söyleşide yer almayan Köroğlu’nun CHP’ye yönelttiği eleştirilere de yer verdi.

Sabah’tan Tuba Kalçık’a konuşan Köroğlu, “Yeni Türkü, sol dünya görüşü içerisinden çıkmıştır ama ulusal değerlerimize sahip çıkmak ve onları korumak açısından aynı zamanda ‘muhafazakar’ sayılırız. Osmanlı döneminde yapılmış değerli eserler var. Bunları göz ardı edemeyiz. (…) Türkiye’de sol, halkın talep ve beklentilerine daha iyi kulak vermeli; ancak o zaman başarılı olur” demişti.

Reklam

Köroğlu, sosyal medyada gelen tepkilerin ardından “Benim cephemde ve duruşumda hiçbir değişiklik yok. Tarafsız bir söyleşi sözüne kandım maalesef” demişti.

Köroğlu’na birinci sayfasından yanıt veren Sabah, “Tuba Kalçık sordu, Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu içtenlikle soruları yanıtladı. O ne istediyse röportaja o cümleler kondu. Sosyal medyada linç timi devreye girince Köroğlu birden çark edip Günaydın’a söylediklerini inkar yolunu seçti. Yılların sanatçısı, bu tutumuyla hem kendini bitirdi, hem de gazeteciliğe ayıp etti” dedi.

Reklam

Gazete, internet sitesinde, Köroğlu’yla yapılan röportaja ilişkin bir kayıt yayınladı. Kayıtta, tartışılan bölümler yerine söyleşide yer verilmeyen “CHP’ye sitemimiz çok büyük. Atatürk’ün partisi falan değiller artık” sözleri yer aldı.

Sabah’ın iddiasına göre, söz konusu ifadeler Köroğlu’nun ricası üzerine söyleşiden çıkarıldı.