Sabah’tan ‘çığır açan’ gazetecilik: İnce’nin aklından geçirdiğini iddia ettiği tweet’i paylaşmış gibi ‘haber’leştirdi

Sabah eşi benzeri görülmemiş bir ‘başarı‘ya imza atarak CHP’li Muharrem İnce’nin paylaşmayı düşünüp vazgeçtiğini öne sürdüğü tweet’i İnce’nin ağzından ‘haberleştirdi.’

Fotoğraf: Reuters

Gazete İnce’nin aklından geçen paylaşımı, yapılmışş gibi okurlarına sunarak yaptığı ‘Sen domuz eti ye, ben namaza giderim‘ başlıklı ‘haber’inde şu ifadeleri kullandı:

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“Ayasofya’ya gidecek misiniz” sorusuna “Muharrem Bey herkesin yerine gider” diyen CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu’na İnce’den yanıt: Sen domuz eti yemeye devam et. Biz namaza gideriz.

‘Haber’de İnce’nin, katıldığı bir televizyon programında “Ayasofya’ya namaza gidecek misiniz?” sorusuna “O gün protokol olmaz ama, özel birgün olduğu için belki davet gerekebilir. Davet olursa icabet ederim” yanıtını verdiği hatırlatıldı.

Kaftancıoğlu, İnce’nin bu cevabı sorulduğunda, “Muharrem bey herkesin yerine Ayasofya gider” yorumunu yapmıştı.

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‘Haber’de sosyal medya hesabından “Sen domuz eti yemeye devam et. Biz Ayasofya’da namaza gideriz” diye paylaşımda bulunmayı düşündüğü öne sürülen İnce’nin son anda partinin üst düzey yöneticileri tarafından engellendiği de yazıldı.

İnce Twitter hesabından ‘haber’i ‘dibin dibi’ olarak tanımladı.