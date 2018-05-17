Sabah’tan al haberi: Gül’le görüşen Akar, ‘Erdoğan’la temasa geçmesi’ni istemiş

Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

‘Çatı adayı’ olacağı konuşulan Gül, görüşmeyi izleyen günlerde, “Her şeyi geride bıraktım” diyerek adaylığının söz konusu olmadığını duyurmuştu.

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Bu açıklamasından bir süre sonra Gül, ziyareti doğrulamış ve “Herkesin gözü önünde oldu. Gizli kapaklı değil. Bir nezaket ziyaretiydi. Tehdit ve saygısızlık yok” demişti.

Gül, “Adaylık konuşuldu mu” sorusuna ise yanıt vermemişti.

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Müderrisoğlu bugünkü yazısında, görüşmeye dair detayları aktardı.

Akar’ın da Gül gibi Kayserili olduğunu hatırlatan Sabah’ın Ankara temsilcisi, “Anlaşılan o ki Org. Akar, sivil kıyafetle gittiği o ziyarette devlet duyarlılığı ve hemşerilik bağı arasında bir denge tutturmuş. ‘O onu dedi, bu bunu dedi’ üzerinden Erdoğan ile Gül arasında açılan mesafenin, bilhassa Gül tarafındaki duygusal kırılmaların, devlet meselelerinde bir kırılmaya dönüşmemesi gereğine işaret edilmiş” diye yazdı.

Görüşmede ‘siyaset yapılmadığını’ savunan Müderrisoğlu, şöyle devam etti: “Yeni hükümet sistemine geçiş sürecinin dikkatli yönetilmesinin ülkenin geleceği açısından değeri vurgulanmış. Erdoğan ve Gül’ün, ihtiyaç halinde doğrudan temasa geçmelerinin memleket için faydalı olacağına dair nezaket cümleleri kurulmuş. Olmaz ama… Dikte edici bir üslup da takınılmamış.”