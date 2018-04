Sabah’tan al AKP haberini: 15 Temmuz gecesi ortamı var… Arınç arabulucu

İktidar yanlısı Sabah gazetesinde çıkan yazıda AKP’de yaşananlar, partililerin pozisyon almakta tereddüt ettiği 15-16 Temmuz darbe girişimi gecesine benzetilerek tarif edildi. Yazıda Bülent Arınç’ın Saadet Partisi ve 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ikna etmeye çalışacağı da öne sürüldü.

24 Haziran seçimleri öncesi Saadet Partisi ile birlikte hareket eden 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün AKP’den önemli isimleri de kendi yanına çekeceği öne sürülüyor. AKP çevrelerinden gelen iddialar 50 milletvekilinin AKP’den ayrılıp Gül’le hareket edebileceğine kadar uzanıyor.

Reklam

Adı Gül’le birlikte anılan AKP’nin kurucularından Ali Babacan, Beşir Atalay ve Sadullah Ergin halen bu yöndeki haberleri yalanlamadı.

Sabah Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu yazısına ‘Açık…Gerçek…Düşündürücü’ başlığını atarak partinin içinde son gelişmeler sonrası yaşanan kaygıları yazdı.

Reklam

Müderrisoğlu durumu, “Ankara’daki kimi siyasi aktörlerdeki hava, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a (2016) bağlayan saat 23.00 ile 02.00 arasındakine benzer. Duruşu açıkça belli olanlar ile gelişmelere göre pozisyon almak isteyenler…” diye tarif etti.

Gül-Davutoğlu-Arınç-Erdoğan trafiği ne anlama geliyor?

Müderrisoğlu eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Saadet Partisi’ne katılması halen gündemde olan Gül’le görüşmesini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da AKP kurucularından Bülent Arınç’la bir araya gelmesini de AKP cephesinden aktardı.

Davutoğlu’nun denemesi

‘AKP bünyesine ve bağışıklık sistemi’ne her zamankinden fazla özen göstermekte fayda olduğu uyarısını yapan Müderrisoğlu şöyle devam etti: “Örneğin, Davutoğlu. Erdoğan ile Gül arasında temas trafiği yürütmeyi denedi. Öyle anlaşılıyor ki her iki isim de eski başbakana arzu ettiği manada bir sorumluluk vermedi. Zira Davutoğlu yapı olarak, oyunu kendisine göre kurmayı ve oynamayı seven bir isim.”

Arınç’ı arabulucu gibi tarif etti

Arınç’ın süreçteki konumunu “Bülent Abi olarak inisiyatif almayı önemsediği ve belli düzeyde karşılığı olduğu için yeniden sahne aldı. FETÖ süreçlerindeki yıpranmışlığına rağmen rolünün süresini, yürürlükteki senaryoya etkisi belirleyecek” diye aktaran Sabah yazarı şöyle devam etti: “Hem Gül’ü hem de Saadet Partisi’ni ya da en azından birini ikna etmek zorunda. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu noktada Arınç üzerinden söylediği sözler de çok ağır…”

Kardeş kavgası uyarısı

Müderrisoğlu’nun yazısının son cümlesi şu: “Tarih bilgimiz bize gösteriyor ki… Kardeş kavgası, büyük davaları bitirir ve mutlak kazanan asla kardeşlerden biri olmaz!”