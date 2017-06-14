Sabah’ın ‘loca’ haberini yalanlayan Faruk Süren, Dursun Özbek yönetimini suçladı: Doğrudan servis

Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren, Türk Telekom Stadı’nda kiraladığı locanın bedelini ödemediğine dair haberi yalanladı.

‘Locanın keyfini Süren Başkan!’

Sabah gazetesinin ‘Locanın keyfini Süren Başkan!’ başlıklı haberinde, üç yıllık kira bedeli olan 450 bin lirayı ödemediği öne sürülen Süren’in ağzından “Ben o locayı eski şirketim adına tutmuştum. Hisselerimi devrettim. Parayı benden değil, onlardan isteyin’’ ifadelerine yer verilmişti.

‘Locayı kullanmadım’

Dursun Özbek yönetimine yönelik eleştirileri nedeniyle söz konusu haberin kulüp tarafından Sabah’a servis edildiğini savunan Süren şunları söyledi: “Haberde bu locayı üç yıl kullandığım ve parasını ödemediğim yazılıyor. Locayı kullanmadım. Locayı kullanmakla ilgili bana hiçbir evrak gelmedi. Gitmek istediğim maçlara, bedelini ödeyerek gittim. Bir evrak varsa eğer bence bu ölmüş bir evraktır, zamanı geçmiş bir evraktır. Böyle bir haber servis edildi. Bu ancak kulüpten servis edilebilir ve maksadı da açıktır; itibarsızlaştırma. Yönetim ve başkanın yapmış olduğu yanlış uygulamaları zaman zaman tenkit ettiğim için beni itibarsızlaştırmak amacıyla böyle bir haber servis edildi.”

‘Doğrudan servis’

“Böyle bir şey olmuş olsa dahi insan bir telefon açar, bunu sorar. Doğrudan servis” diyen sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı şöyle devam etti: “Bunun ayıbı zaten yönetime yapıştı, bundan geriye dönüş olmaz. Oysa Galatasaray’ın çok ciddi sorunları var, sadece yönetime bırakılmayacak ciddiyette sorunları var. Galatasaray’ın bunu halletmesi lazım. Elimizdeki imkanlar gittikçe gidiyor. Buna bir çözüm üretmemiz lazım. Bu sorunlar varken Sayın başkan ve yönetimi, eski başkanı itibarsızlaştırmak istiyor.”