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Yaramazlara biraz batar!

Sabah’ın iddiasına İYİ Parti’den yalanlama: Gözaltına alınan kişi teşkilattan değil

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Sabah gazetesi, İYİ Parti’nin ‘iletişim sorumlusu’ olduğunu belirttiği Kerim Çoraklık isimli kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Kenan Kıran imzalı haberde, İstanbul başsavcılığının soruşturması kapsamında, Çoraklık’ın terörle mücadele polisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

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Habere göre Çoraklık ‘FETÖ propagandası’yla suçlandı.

Sözcü’den Can Özçelik’e konuşan İYİ Parti’den üst düzey yetkililer, Çoraklık’ın partinin ‘sosyal medya danışmanı’ olmadığını, teşkilatta profesyonel olarak görev almadığını söyledi.


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