Sabah’ın haberi: Bahçeli OHAL’in bitirilmesi ve bedelliye razı olmuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin OHAL’in kaldırılması ve bedelli askerlikte uzlaştığı bildirildi.

24 Haziran seçimlerine ‘cumhur ittifakı’ çatısı altında giren ve işbirliğini seçimden sonra da sürdürme konusunda irade beyanında bulunan AKP ile MHP iki konuda çelişiyordu. MHP ortağının aksine OHAL’in sürmesinden yana tavır alırken bedelli askerliğin çıkarılması yönündeki vaatlere de karşı çıkıyordu.

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Erdoğan ile Bahçeli dün bir araya gelmişti.

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre görüşmede iki lider OHAL’in kaldırılması ve bedelli askerlikte mutabakata vardı.

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AKP, bedelli askerliğin ekim ayında çıkarılması konusunda plan yapıyor. OHAL uygulaması ise Meclis süreyi tekrar uzatmazsa 19 Temmuz’da kendiliğinden sona erecek.

Yine iktidara yakın A Haber televizyonu muhabiri Levent Teke’nin haberine göre iki lider öncelikle bürokrasiye ilişkin uyum yasaları çıkarılması için çalışma yürütülmesi konusunda da anlaştı.