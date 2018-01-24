Sabah’ın haberi: Akademisyenlere de mecburi şark hizmeti geliyor

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), seçkin üniversitelerde doktora görenlerin, hekimler gibi mecburi hizmet yapmasını öngören çalışma başlattığı öne sürüldü. Buna göre akademisyenler, Anadolu’da iki yıl zorunlu görev yapacak.

Sabah’tan Ceyda Karaaslan’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yardımcı doçentlik unvanının kaldırılmasına yönelik çalışmanın ardından YÖK, bir başka değişiklik üzerine çalışmaya başladı.

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Değişiklik neticesinde büyük şehirlerdeki üniversitelerde görev yapan akademisyenlere tıpkı doktorlar gibi mecburi hizmet şartı gelecek.

Ortadoğu Teknik (ODTÜ), Boğaziçi, İstanbul Teknik ve Marmara gibi üniversitelerde doktorasını tamamlayan akademisyenlerin yüzde 80’i en az iki yıla kadar Anadolu üniversitelerinde görev yapacak.

Özellikle ODTÜ ve Boğaziçi

Görev sürelerini tamamlayan akademisyenler doktoralarını aldıkları üniversiteye geri dönebilecek.

Yeni düzenleme, vakıf üniversitelerinde görevli personel için geçerli değil.

Bugün itibariyle devlet üniversitelerinde görevli akademisyen sayısı yaklaşık 130 bin.

YÖK’ün yaptığı çalışmaya göre mecburi hizmet, ilgili üniversitedeki doktor unvanlı akademisyenlerin yüzde 80’ini kapsayacak. Doktorasını verdiği üniversitede kalacak akademisyenler içinse bilimsel araştırma ve keşif şartı aranacak. Özellikle ODTÜ ve Boğaziçi gibi üniversitelerde öğretim üyesi olarak kalmaya devam etmek için üstün başarı koşulu getirilecek.