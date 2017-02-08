Sabah’ın ‘biletini kestiği’ Ergin Ataman: Haber manidar, kimse bana ayar çekemez 

Galatasaray erkek basketbol takımının başantrenörü Ergin Ataman, sezon sonunda görevine son verileceğine dair Sabah gazetesinde yayımlanan haber için, “Daha beş ay varken bu haberlerin yapılması manidar” dedi.

‘Kimse sindiririz, ayar çekeriz gibi şeyler düşünmesin’

Futbol Arena’nın aktardığına göre TRT Spor’a konuşan Ataman, şunları söyledi: “Bu iddia doğru da olabilir, bilemiyorum. Araştıracak bir şeyim de yok, şu anda kendi takımımla meşgulüm. Kaldı ki profesyonellikte her şey geçerli. Kimse Ergin Ataman’ı sindiririz, ayar çekeriz gibi şeyler düşünmesin. Türkiye’de en son ayar çekilecek insanlardan bir tanesi benim. Bana ayar çekemezler.”