Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sabah’ın ‘biletini kestiği’ Ergin Ataman: Haber manidar, kimse bana ayar çekemez 

Galatasaray erkek basketbol takımının başantrenörü Ergin Ataman, sezon sonunda görevine son verileceğine dair Sabah gazetesinde yayımlanan haber için, “Daha beş ay varken bu haberlerin yapılması manidar” dedi.

‘Kimse sindiririz, ayar çekeriz gibi şeyler düşünmesin’

Fotoğraf: Galatasaray.org

Futbol Arena’nın aktardığına göre TRT Spor’a konuşan Ataman, şunları söyledi: “Bu iddia doğru da olabilir, bilemiyorum. Araştıracak bir şeyim de yok, şu anda kendi takımımla meşgulüm. Kaldı ki profesyonellikte her şey geçerli. Kimse Ergin Ataman’ı sindiririz, ayar çekeriz gibi şeyler düşünmesin. Türkiye’de en son ayar çekilecek insanlardan bir tanesi benim. Bana ayar çekemezler.”

‘Panathinaikos’a oyun kurucularda yenildik’ diyen Ergin Ataman: Bundan sonraki hedefimiz lig şampiyonluğu

Ergin Ataman mağlubiyete rağmen oyundan ‘memnun’: İyi oynayarak kaybediyoruz, Fenerbahçe’ye başarılar

Galatasaray macerası kısa süren Deon Thompson: Ergin Ataman’dan hiç saygı görmedim

Zalgiris Kaunas galibiyetini ‘rotasyonun katkısı’na yoran Ataman: İyi oyunumuzu maça yaymayı başardık

Anadolu Efes yenilgisinin faturasını ‘iki yabancı’ya kesen Ataman: Daye ve Diebler faydadan çok zarar verdi

Ataman ‘iddialı’: Obradovic’in Fenerbahçe’ye gelmesinin sebebi benim

Taraftarın takıma ve kendisine yönelik protestosunu haklı bulan Ataman: Bizim tepkimiz çok daha ağır ve sert olacak

Ergin Ataman’dan Karşıyaka taraftarına: ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diye bağıranlar önce ahlaklı olsunlar

SON HABERLER

Akşam Postası / 8 Şubat 2017

1- İhraç edilen akademisyenler yılmıyor: İş gider haysiyet kalır
Yeni kanun hükmünde kararnameyle 330 akademisyenin ihraç edilmesiyle üniversiteler giderek ‘çölleştirilirken’ mesleklerinden atılan akademisyenler umut dolu mesajlar verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...