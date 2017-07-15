Sabahattin Ali’nin eserlerinin telif haklarının korunması için özel yasa talebi

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Sabahattin Ali’nin telif haklarının korunması için özel yasa çıkarılması talep edildi.

Milliyet’ten Gülden Öktem’in haberine göre talebin sahibi ONK Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet N. Karaca. Zira 1 Ocak 2019’dan itibaren Sabahattin Ali’nin eseleri halka açık hale gelecek. Böylece her yayınevi yazarın eserlerini basabilecek.

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Bir yazarın eserinin yazımının üzerinden 70 yıl geçmesinin ardından eser kamu malı haline dönüşüyor.

Böyle olması durumunda Sabahattin Ali’nin adının zedeleneceğini savunan Karaca, yazarın varislerinin mağdur olduğunu kaydederek, “Yazarın bazı eserleri 1940’larda Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanmıştı. Yayıncılar korktuğu için yasaklanmayan eserleri 1965’e kadar yayımlanamadı. Ailenin 20 yıla yakın bir süre kaybı söz konusu” diye konuştu.

‘Küçük Prens’ hala koruma altında’

Karaca, Ali’nin eserlerinin telifi için ek süre verilmesi gerektiğini söyledi: “Kültür ve Turizm Bakanı da geçtiğimiz aylarda bu konuya temas etmişti. Bakanlar Kurulu kararıyla uzun süre yasaklanan yazarlar için ek süre tanınması için bir öneride bulunduk. Bu tür istisnalar çeşitli ülkelerde mevcut. Sözünü ettiğiniz ‘Küçük Prens’ tüm dünyada ‘public domain’ olmasına karşın yazarın kendi ülkesinde tanınan istisnayla halen koruma altında. Exupéry’nin İkinci Dünya Harbi’nde ülkesine yaptığı hizmetler dolayısıyla bu ayrıcalık tanınmış.”