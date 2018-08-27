Sabah’a söyleşi veren Köroğlu: Cephemde değişiklik yok, ‘tarafsızlık’ sözüne kandım

Hükümete yakın Sabah gazetesine verdiği söyleşideki ifadeleri nedeniyle eleştirilen Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu, “Benim cephemde ve duruşumda hiçbir değişiklik yok. Tarafsız bir söyleşi sözüne kandım maalesef” dedi.

Sabah’tan Tuba Kalçık’a konuşan Köroğlu, “Yeni Türkü, sol dünya görüşü içerisinden çıkmıştır ama ulusal değerlerimize sahip çıkmak ve onları korumak açısından aynı zamanda ‘muhafazakar’ sayılırız. Osmanlı döneminde yapılmış değerli eserler var. Bunları göz ardı edemeyiz. (…) Türkiye’de sol, halkın talep ve beklentilerine daha iyi kulak vermeli; ancak o zaman başarılı olur” demişti.

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Sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Köroğlu, Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Köroğlu şöyle yazdı: “Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana ‘söylettirilen’ sözlere inanmayın. Benim cephemde ve duruşumda hiçbir değişiklik yok. Malum basınla muhatap olmamın nedeni, son yaptığım ‘İki İyi Çocuk’ film müzikleri bahanesiyle Antakya’daki film galasına gelip benle konuşmalarıdır. Gala öncesinde beni üst üste aramalarına rağmen kabul etmemiştim röportajı ancak film hatırına tarafsız bir söyleşi sözüne kandım maalesef. 40 yıldır tüm samimiyetimizle müzik yapmış, her konserde duruşumuzu ve gelecek umutlarımızı seyircimizle paylaşmış insanlar olarak, böyle oyunların bizi yolumuzdan saptırmayacağını bilin lütfen. Edit: Benle söyleşiyi yapan Tuba Kalçık’ı kişisel olarak suçlamadığımı eklemeliyim. Kendisi röportaj başlığını ‘Atatürkçülük Yurtsever ve Anti-emperyalist olmaktır’ diye yazmak istemişti. Anlaşmıştık. Onun isteği gerçekleşmedi ne yazık ki.”