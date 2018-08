Sabah’a söyleşi veren Köroğlu: Cephemde değişiklik yok, ‘tarafsızlık’ sözüne kandım

Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana ‘söylettirilen’ sözlere inanmayın. Benim cephemde ve duruşumda hiç bir değişiklik yok. Malum basınla muhatap olmamın nedeni, son yaptığım “İki Iyi Çocuk” film muzikleri bahanesiyle Antakya’daki film galasına gelip benle konuşmalarıdır. Gala öncesinde beni üst üste aramalarına rağmen kabul etmemiştim roportaji ancak film hatırına tarafsız bir söyleşi sözüne kandım maalesef. 40 yıldır tüm samimiyetimizle müzik yapmış, her konserde duruşumuzu ve gelecek umutlarımızı seyircimizle paylaşmış insanlar olarak, böyle oyunların bizi yolumuzdan saptırmayacağını bilin lütfen. Edit: Benle söyleşiyi yapan Tuba Kalçık’ı kişisel olarak suçlamadığımı eklemeliyim. Kendisi ropörtaj başlığını “Atatürkçülük Yurtsever ve Anti-emperyalist olmaktır” diye yazmak istemişti. Anlaşmıştık. Onun isteği gerçekleşmedi ne yazık ki.

