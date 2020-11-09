Sabaha kadar üç maymunu oynadılar: Yandaş ve ‘ana akım’ medyada ‘istifa’ yok!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın resmi Instagram hesabından paylaşılan istifa açıklaması, milyonlarca kişi tarafından takip edilen iktidar yanlısı ve ‘ana akım’ medya tarafından haberleştirilemedi.

Albayrak’ın hesabından bugün saat 19:20 sıralarında bakanın istifa ettiğine dair yazılı açıklama paylaşıldı. Açıklamanın doğru olduğu, bizzat Albayrak tarafından yazıldığı teyit edildi. Ancak cumhurbaşkanlığından resmi açıklama gelmeyince haber, bazı medya organlarında yer bulamadı.

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AA’nın yanısıra DHA ve İHA gibi ajanslar, A Haber’in yanısıra CNN Türk, NTV gibi kanallar, Sabah’ın yanısıra Hürriyet gibi gazetelerin internet siteleri bakanın açıklamasını haberleştiremedi. Söz konusu ajans, kanal ve suskunluğu sabahın erken saatlerine kadar sürdü.

Türkiye’deki ajanslar haberi yayınlamazken, Associated Press, Reuters ve AFP gibi uluslararası ajanslar haberi servis etti.

Diğer haber TV’lerinin aksine, KRT, Halk TV ve TELE 1, istifa haberini gece boyunca ekranına taşıyarak yayınlarına konu etti.

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Sosyal medya istifayla çalkalanırken Diken gibi bağımsız medya kuruluşları da Albayrak’ın paylaşımını ve ardından yaşanan gelişmeleri dakika dakika haberleştirdi.

Üç maymunu oynadılar

CNN Türk, akşam boyunca ABD’deki seçimleri ele aldı.

NTV’de de Albayrak’ın açıklamasına dair bir haber ya da altyazı yer almadı.

İktidara yakın A Haber kanalında da saat 23:00 itibariyle ABD seçimleri konuşuluyor.

A Haber gibi hükümete yakın 24 TV, habere yer vermedi.

Demirören Holding’e bağlı Hürriyet gazetesinin internet sayfasındaki manşetlerde de haber yer almadı.

Gruba bağlı bir diğer gazete Milliyet’te de okurlar habere ulaşamadı.

Sabah gazetesinin internet sitesinde, saat 23:00 itibariyle haberin yayınlanmadığı görüldü.

‘Ana akım’da tek istisna HaberTürk’tü. Haber sitesi geç de olsa haberi duyurdu. Konu tv kanalının gece saatlerindeki programında da ele alındı.