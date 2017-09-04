Sabah yazarının ‘isim benzerliğiyle’ ‘FETÖ’cü ilan ettiği Cem Yılmaz özür bekliyor 

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu’nun ‘isim benzerliği’ üzerinden ‘FETÖ’ bağlantılı ilan ettiği komedyen Cem Yılmaz özür beklediğini söyledi.

‘Erdoğan’a tavırlı olmalarının sebebi FETÖ’

Ramoğlu, ‘Tarkan, Sezen Aksu ve Cem Yılmaz’daki FETÖ izi’ başlıklı yazısında, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp tutuklanan eski MİT’çi Enver Altaylı’nın damadının Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz olduğunu öne sürmüş, “Cem Yılmaz, Tarkan Tevetoğlu ve Sezen Aksu gibi sanatçıların Erdoğan’a tavırlı olmalarının sebebi FETÖ’dür” demişti.

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Bu iddia üzerine iki aileye de ulaşan Oda TV, Sabah yazarının kurduğu bağlantının ‘isim benzerliğinden ibaret olduğunu’ teyit etti.

‘Damat’ Can Yılmaz gözaltında

Oda TV’nin haberinde, hakkında yakalama kararı bulunan damat Can Yılmaz’ın kısa süre önce teslim olduğu ve gözaltına alındığı da belirtildi.

‘Özür bekliyoruz’

Twitter hesabından Oda TV’ye teşekkür eden Yılmaz, “Biz de Sabah gazetesinden bir özür bekliyoruz burdan tüm ilgililer duysun. Garip bi yazı, ilginç” mesajını paylaştı.