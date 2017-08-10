Sabah yazarı Uluç’tan atletizm yayınını ‘pat diye kesen’ TRT’ye: Küstahlığın da ötesinde geri zekalılık

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Londra’daki Dünya Atletizm Şampiyonası yayınını keserek Süper Kupa finali yorumları için ‘stüdyoya’ bağlanan TRT’ye sert çıktı: “Biz seyircileri eşşek kere eşşek yerine koydular.”

Real Madrid’in Manchester United’ı 2-1 mağlup ettiği Süper Kupa finalinin TRT1’de yayınlandığı 8 Ağustos gecesi TRT Spor da Dünya Atletizm Şampiyonası’nı canlı yayınlıyordu.

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‘Tabakhaneye bok yetiştirir gibi, pat diye kestiler’

‘Utan TRTSpor utan! Tabii utanman varsa?’ başlıklı yazısında tam da sırıkla atlama finalleri devam ederken yayının kesildiğini belirten Uluç şöyle devam etti: “Hem de Londra’ya bu yarışmaları milyonlara anlatmaya gitmiş iki sözüm ona spiker veda bile etmeden.. ‘Yayını kesiyoruz. Bu son iki finalin sonuçlarını şurdan öğrenebilirsiniz’ demeden.. Hiç değilse o koşan atletin atlayışını bile göstermeden.. Tabakhaneye bok yetiştirir gibi, pat diye kestiler.. Bizi eşşek kere eşşek yerine koyarak kestiler.. Böyle bir ayıp, böyle bir saygısızlık, böyle bir terbiyesizlik, böyle bir ihanet görülmüş mü?. Dünyada görülmüş mü?”

‘Onlar utanmıyor da ben mi utanacağım’

Kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü TRT’nin vergi ve reklam gelirlerine dikkat çeken Uluç şunları yazdı: “Halkın cebinden aldığı milyarlar yetmezmiş gibi, özel TV’lerle haksız rekabet, bir de reklam alıyor. Bunları niye alıyor? Bu ülke insanının spor kültürüne hizmet için alıyor. Özel TV’lerin reyting uğruna yayınlamadıkları spor dallarını ülkeye tanıtsın, sevdirsin diye alıyor. 2000 yılından beri Olimpiyatlara aday Türkiye’de ‘Olimpik seyirci ve sporcu yetişsin’ diye alıyor. Bunlar TRT’ye yasalarla verilmiş bir görev.. Bu ‘Anayasal görev’i yapmak için alıyor. Ve bu TRT, sporların anası, en birinci, en zirvedeki spor dalının dünya şampiyonasını yayınlarken, işte böyle, tekrar ediyorum, ekran başındakileri eşşek yerine koyarak, tabakhaneye bok yetiştirmek için kesiyor.. Onlar utanmıyor da ben mi utanacağım da “b.k” diye yazacağım.”

‘Küstahlığın da ötesinde geri zekalılık’

Sabah yazarı, TRT Spor’un Süper Kupa finali yorumları için Dünya Atletizm Şampiyonası yayınını kesmesini sert ifadelerle eleştirdi: “Be Allahın adamları!. Futbol meraklıları zaten bütün gece TRT1’i izlemişler. O maç orda yayınlanırken, TRTSpor’da olanlar, belli atletizm meraklıları değil mi?. Şimdi o atletizm severlerden dünyanın en güzel iki finalini kaçırıp, önlerine, geçmiş, olmuş, bitmiş bir maçın kokuşmuş tartışmasını koymak nasıl bir geri zekalılıktır, küstahlığın da ötesinde.. Biriniz bana bu rezilliğin mantığını anlatabilir mi?. Biriniz be, biriniz.. Arayın da söyleyin, benim vergilerimle maaş alan zavallılar!”

‘Bakan hesabını sormazsa…’

Uluç yazısını, “Arman Talayların, Çetin Çekilerin, Kenan Onukların yarattığı TRT Geleneğine ihanet ettiler.. Biz seyircileri eşşek kere eşşek yerine koydular ve bir çuval incirin içine edip, onu da tabakhaneye yetiştirdiler. TRT’den sorumlu Devlet Bakanı, bunun da hesabını sormazsa” diye noktaladı.