Sabah yazarı: Reformda yol haritası 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde duyurulacak

İktidara yakın Sabah gazetesinin yazarı Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son dönemde gündeme getirdiği hukuk ve adalet reformuyla ilgili yeni yol haritasını 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde duyuracağını belirtti.

Fotoğraf: DHA

Bursalı’nın bugünkü yazısında hükümetin 2021’i ‘reform yılı’na çevirmeyi amaçladığı ifade edildi.

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Buna göre, yol haritasının duyurulmasından sonra tüm yasal ve diğer düzenlemeler için düğmeye basılması bekleniyor.

İstifa sonrası gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağladığı alanla önemli bir siyasi figür haline gelen Berat Albayrak’ın geçen ayki ani istifasının ardından AKP’de ‘hava değişimi’ yaşanmış, ekonomi yönetimini değiştiren Erdoğan, ekonomi ve hukukta reform vaadinde bulunmuştu.

Yeni ekonomi yönetimi piyasa aktörleriyle görüşmeler yürütürken, hukuk alanındaysa son olarak, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararlarının yeniden yargılama sebebi sayılması için düzenlemeleri de içeren dördüncü yargı paketinin ocak ayında Meclis’e sunulmasının beklendiği belirtilmişti.

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Arınç’a tepki

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun eski üyesi Bülent Arınç’ın işadamı Osman Kavala ve siyasetçi Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları, ‘cumhur ittifakı’nın iki kanadından da tepkiyle karşılaşınca, yargıda reform konusunda şüpheler oluşmuştu. Arınç daha sonra kuruldaki görevinden istifa etmişti.

AB zirvesi öncesi

Duyuru için seçilen gün, AB liderlerinin Türkiye’ye yönelik yaptırımları görüşmek üzere toplanacağı 11-12 Aralık tarihlerinden önceye denk geliyor.