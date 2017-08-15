Sabah ve Star’ın hedef gösterdiği ‘Dışarıdaki Gazeteciler’: Adım adım kumpas

‘Dışarıdaki Gazeteciler’, hükümete yakın gazetelerin hedef gösteren haberleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Sabah ve Star gazeteleri, Büyükada’daki toplantıda gözaltına alınıp tutuklanan insan hakları savunucularının, Cumhuriyet davasında yargılanan meslektaşlarıyla dayanışma amacıyla bir grup gazetecinin oluşturduğu ‘Dışarıdaki Gazeteciler’le irtibatlı olduğunu öne sürmüştü.

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WhatsApp grubu ‘yine deşifre’!

Sabah’ın söz konusu haberinde “Ayrıca grup ile irtibatlı gazeteciler de tespit edildi. Banu Güven, Elif Ilgaz, Ertuğrul Mavioğlu, Canan Coşkun ve Erol Önderoğlu bu isimler arasında” ifadeleri yer alırken, Star’ın haberinde ise “Kaos toplantısı ile ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin toplantı öncesinde irtibat kurdukları bir Whatsapp grubu tespit etti” denmişti.

Bununla da yetinmeyen Sabah, “Tutuklu Özlem Dalkıran tarafından oluşturulan ‘24 Temmuz birlikte özgürüz’ isimli Whatsapp grubunda bulunan gazeteciler de deşifre oldu” diyerek, gazetecilerin isimlerini yayınlamıştı.

‘Dışarıdaki Gazeteciler’in Cumhuriyet davası öncesi kurduğu, 24 Temmuz Birlikte Özgürüz’ isimli Whatsapp grubu, hükümete yakın gazeteler tarafından daha önce de Büyükada operasyonuyla ilişkilendirmek istenmişti.

‘Hem algı hem de delil üretmenin taşları döşeniyor’

‘Dışarıdaki Gazeteciler’in Sabah ve Star’ın haberlerine ilişkin açıklamasında, kendilerine adım adım bir kumpas örüldüğü savunuldu: “Zamanında Gülen Cemaati’nin kullandığı yöntemle basın üzerinde hem algı hem de delil üretmenin taşları döşeniyor. Tasarladıkları iddianameler için yalan bilgiler oluşturuluyor. Büyükada’da kumpasla tutuklanan insan hakları savunucuları üzerinden Cumhuriyet gazetesi davasına dikkat çekmek, haber yapılmasını, halkın davadan haberdar olmasını sağlamak için bir araya gelen gazeteciler, haftalardır hedef gösteriliyor.”

‘Yazılanların düzeltilecek bir yanı yok’

“Hükümet yanlısı Türkiye, Güneş, Sabah, Akşam ve Star gazeteleri gerçekleri yazmıyor” diyen ‘Dışarıdaki Gazeteciler’, şöyle devam etti: “Yalan haberlerle biz gazetecilere iftira atıyorlar. Çıkan haberlerin yazım hatalarını geçtik, kimin nerede çalıştığı bilgileri ve haberde kullanılan fotoğraf bile yanlış. Düzeltilecek bir yanı yok. Biz bunları düzeltmeyeceğiz. Çünkü yazılanların düzeltilecek bir yanı yok. Hiçbirisi doğru değil.”

‘Gezi olmadı, kaos çıkmadı’

Hükümete yakın gazetelerin, WhatsApp grubunun isminden hareketle 24 Temmuz’da ‘kargaşa’ çıkacağını, ikinci bir Gezi’nin planlandığını yazdığı hatırlatılan açıklama şu ifadelerle sonlandı: “Gezi olmadı. Kaos çıkmadı. Sadece Cumhuriyet gazetesinin hapisteki çalışanları hakim önüne çıktı. Bizler bu davayı takip ettik, mahkemede olanları yazdık, anlattık. Çünkü sadece gazetecilik yapıyoruz. Ve sadece gazetecilik yapmaya, hakikatleri halkla paylaşmaya devam edeceğiz.”