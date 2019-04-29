Sabah Sancaktepe’de parkta çatlak oluştu, akşam Avcılar’da bina duvarı çöktü

İstanbul’da yollar ve binalarda çatlakların oluştuğu haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Avcılar ilçesinde bir binanın iç duvarı yıkıldı, Sancaktepe ilçesinde parkta çatlak oluştu.

Daha önce Kağıthane ilçesinde yakındaki inşaatın zemide kayma yaratması sonucu bir binanın çökmesinin ardından, Esenyurt ilçesinde çok sayıda bina ve iki caddede çatlak ile yarıklar oluşmuştu.

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Sancaktepe’de Safa Mahallesi’ndeki Safa İlkokulu’nun hemen yanında bulunan çocuk parkında bugün sabah saatlerinde henüz nedeni öğrenilemeyen bir çatlak oluştu.

Zabıta boşaltılan parka şerit çekerken, parkın alt kısmında bulunan otoparktaki araçların çökme riskine karşı sahipleri tarafından başka yere park edilmesi istendi. Belediye ekiplerinin incelediği park mühürlendi. Çatlağın sebebi bilinmiyor.

‘Durduk yere’ duvar çöktü!

Avcılar

Avcılar’da Ambarlı Mahallesi’ndeki Erencan Sokak’ta bulunan beş katlı Çiğdem Apartmanı’nın bodum katındaki dairenin kolon ve kirişleri bugün akşam saatlerinde çatladı. Bazı iç duvarlarda ise çökme meydana geldi.

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Belediye ekiplerinin dairede inceleme yapmasının ardından bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Polis çevrede önlem alırken, belediye binayı mühürledi. Binada detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.