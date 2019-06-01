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Yaramazlara biraz batar!

‘Sabah namazı etkinliği’ne katılmayan din görevlilerinin savunmaları istendi

İstanbul Çamlıca Camii’nde düzenlenen ‘sabah namazı etkinlikleri’ne katılmayan din görevlilerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul Müftülüğü, nisan ayı içerisinde ‘sabah namazı buluşmaları’ adı altında Çamlıca Camii’nde kitlesel namaz kılınması çağrısında bulunuyordu. Kitlesel namazlar 28 Nisan’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile son bulmuştu.

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Milli Gazete’nin haberine göre, çağrısı yapılan bu namaz etkinliğine katılmayan imam, müezzin ve din görevlileri müftülüğe çağrılarak savunmaları istendi. Gazete, çok sayıda din görevlisinin kendilerine ulaşarak şikayetlerini ilettiğini belirtti.

İstanbul Müftülüğü yetkilileri gazetenin konuyla ilgili sorularını yanıtlamamış.

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