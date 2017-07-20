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Sabah gazetesiyle etimoloji: ‘Hero’nun anlamı ‘Hoca Efendi Razı Olsun’muş

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Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, son günlerde gündeme oturan ‘Hero’ sözcüğünün  ‘şifresini çözdü.’

Fotoğraf: DHA

Gazetede Sema Alim Dalgıç imzasıyla yayınlanan haberde Türkçede ‘kahraman’ anlamına gelen ‘Hero’ sözcüğünün baş harflerinin ‘Hoca Efendi Razı Olsun’ anlamına geldiği öne sürüldü.

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Etimoloji bilgisinin zirve yaptığı haberde sözcüğün anlamıyla ilgili bilgi istihbarat birimlerine dayandırıldı.

‘Gülen’e bağlılığı simgeliyormuş

Haberde, Hero’ kelimesinin baş harfleri Fethullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı Fethullah Gülen’e olan bağlılığı simgeliyor ve Pensilvanya’daki örgüt liderine bağlılık ifadesi içeriyor” dendi.

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

Bunun üzerine aynı tişörtü giyen bazı yurttaşlar gözaltına alınmıştı.

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