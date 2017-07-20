Sabah gazetesiyle etimoloji: ‘Hero’nun anlamı ‘Hoca Efendi Razı Olsun’muş

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Türkiye’ye yönelik açıklamalarına tam destek verdi. Sözcüsü, Merkel’in söz konusu açıklamaların arkasından durduğunu ve Türkiye’ye karşı önlem almanın ‘gerekli ve kaçınılmaz hale geldiğini’ vurguladığını aktardı. Son olarak Büyükada’da tutuklanan insan hakları savunucuları arasında bir Alman vatandaşının da bulunması nedeniyle iki ülke arasındaki gerginlik iyice tırmanmıştı. Gabriel, […]