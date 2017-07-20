Sabah gazetesiyle etimoloji: ‘Hero’nun anlamı ‘Hoca Efendi Razı Olsun’muş

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, son günlerde gündeme oturan ‘Hero’ sözcüğünün ‘şifresini çözdü.’
Gazetede Sema Alim Dalgıç imzasıyla yayınlanan haberde Türkçede ‘kahraman’ anlamına gelen ‘Hero’ sözcüğünün baş harflerinin ‘Hoca Efendi Razı Olsun’ anlamına geldiği öne sürüldü.
Etimoloji bilgisinin zirve yaptığı haberde sözcüğün anlamıyla ilgili bilgi istihbarat birimlerine dayandırıldı.
‘Gülen’e bağlılığı simgeliyormuş
Haberde, “Hero’ kelimesinin baş harfleri Fethullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı Fethullah Gülen’e olan bağlılığı simgeliyor ve Pensilvanya’daki örgüt liderine bağlılık ifadesi içeriyor” dendi.
Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.
Bunun üzerine aynı tişörtü giyen bazı yurttaşlar gözaltına alınmıştı.
Bir günde dört kişiye ‘Hero’ gözaltısı
‘Hero’ yazılı tişörtle duruşmaya gelen sanık yakını tutuklandı
CHP’den ‘Hero’ya karşı tek tip kıyafete itiraz: Çağdışı yöntemleri kabul etmeyiz
Emniyet ‘Yasak’ dedi: Bilecik’te ‘Hero’ yazılı tişört giyen üniversite öğrencisine gözaltı
15 Temmuz anması | Erdoğan: FETÖ’cüler mahkemeye tek tip elbiseyle çıksın
Yeniden gündem: ‘Hero’ tişörtüyle duruşma girmek isteyen sanık yakını gözaltında
Davaya ‘kahraman’ yazılı tişörtle gelen sanığa ‘hain’ yanıtı: Temsilen idam edildi
Bakanlıktan ‘Hero’ genelgesi: ‘Mesaj içeren’ giysiler cezaevlerinden toplatılacak
Erdoğan’a suikast davası sanığı: ‘Hero’ tişörtünü bana cezaevi verdi
‘Erdoğan’a suikast’ davası: ‘Hero’ yazılı tişörtlü sanık, darağacı, urgan…