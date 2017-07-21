Sabah duyurdu: Büyükada’da gözaltına alınıp bırakılan dört isme yakalama kararı

Peki Bass’in yerine kim gelecek? Yine birkaç ay önce güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Ankara için bakanlığın istihbarat ve araştırma dairesinden sorumlu müsteşar yardımcısı Daniel B. Smith’in ismi geçiyor. Halen de en güçlü aday kendisi.