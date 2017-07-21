Sabah duyurdu: Büyükada’da gözaltına alınıp bırakılan dört isme yakalama kararı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, Büyükada’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan hak savunucusu dört isim için yakalama kararı çıkarıldığını yazdı.
10 insan hakları savunucusu, Büyükada’da toplantı halindeyken 5 Temmuz’daki polis baskını sonrası gözaltına alınmıştı.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Ali Garavi ve Hivos üyesi Peter Steudtner tutuklanırken, Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmıştı.
Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre Erkem, Özbekli, Taştan ve Üstün hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Hak savunucuları ‘terör örgütü üyeliği’yle suçlanıyor.