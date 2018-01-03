Sabah başyazarı Barlas: Suriye’de ‘muhalif gruplar’ diye terör örgütlerine destek verdik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hayranlığını hiç gizlemeyen gazetecilerden Mehmet Barlas, Türkiye’nin Suriye’de ‘muhalif gruplar’ diye ‘terör örgütleri’ne destek verdiğini yazdı.

Sabah başyazarı Barlas, 2 Ocak 2018 tarihli ‘BM adım adım yok olmaya gidiyor’ başlıklı yazısında İran’da yaşanan protestoları değerlendirdi.

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ABD’nin İran’ın içişlerine açıkça müdahale ettiğini savunan Barlas, “Bizim ‘Gezi kalkışması’ sürecinde tanık olduğumuz sahneler, şimdi İran kentlerinde sahneleniyor” diye yazdı.

Barlas şöyle devam etti: “İran halkının mutsuzluğunu yine bu halk değerlendirecektir. Eğer rejim sağlam değilse, halka rağmen ayakta kalamaz. Ancak buna asla ABD karar veremez. Bu vesileyle bizim aynı hatayı Suriye’de “Muhalif gruplar” diye terör örgütlerine verdiğimiz destekle ve Esad rejimini bizim bir iç sorunumuz gibi görerek yaptığımızı unutmayalım. ABD hem BM ilkelerini ayaklar altına alırken, hem de bu kurumun faaliyetlerini boykot ederek iyice etkisiz hale getirirken, biz bu çizgiye asla girmeyelim.”