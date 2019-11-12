Sabah: Ahmet Altan’a yeniden yakalama kararı çıkarıldı

Sabah gazetesi, geçen hafta tahliye edilen gazeteci yazar Ahmet Altan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldığını yazdı. Savcılık, Altan’ın tahliye kararının kaldırılmasına 6 Kasım’da itiraz etmişti. Sabah gazetesine göre, itirazı değerlendiren İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Altan’ın tahliye edilmesi kararını kaldırdı ve Altan hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Öte yandan Ahmet Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, savcının Altan’ın tahliyesine yaptığı itirazın yasal olmadığını belirterek, İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin saat 17’de itirazı karara bağladığını, ancak ısrarlarına rağmen kararı kendisine vermediğini belirtti. Çalıkuşu, “Dilerim karar hukuka uygundur. Aksi halde mahkeme bir hükmü bozarak istinaf mahkemesinin yetkisini gasp etmiş sayılacaktır” dedi.

Savcının Ahmet Altan’ın tahliyesine yasal olmayan itirazını

27 AĞM 17.00’de karara bağladı



Israrıma rağmen Kararı bana vermedi



“Yarın öğrenin”dedi



Dilerim karar hukuka uygundur



Aksi halde 27 AĞM bir HÜKMÜ bozarak istinaf mhsinin yetksini gasbetmiş sayılacaktır@abdulhamitgul — Figen AlbugaÇALIKUŞU (@FigenCalikusu) November 12, 2019

‘FETÖ’nün medya yapılanması’na ilişkin ‘anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve akademisyen Mehmet Altan’ın arasında bulunduğu altı sanığın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada, mahkeme Mehmet Altan’ın beraatine karar vermişti. Nazlı Ilıcak ‘örgüte yardım’ suçundan sekiz yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılmış ve tahliyesine karar verilmişti. Ahmet Altan ‘örgüte yardım’ suçundan 10 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmış ve tahliyesine karar verilmişti.

Reklam

Altan, cezaevinden tahliyesi sonrasında. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hakkında tahliye kararı verilen gazeteci-yazar Ahmet Altan da 5 Kasım gecesi cezaevinden çıkmıştı.