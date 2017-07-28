Saatlerce koridorda bekletildi: Çenesi kırılan çocuğun ‘hastane çilesi’ yargıda

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EFE SÖNMEZ

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İstanbul’daki devlet hastanesine çenesinde dört kırık ve yırtıkla gelen çocuk saatlerce koridorda bekletilerek ameliyata alınmadı. Olay yargıya taşındı.

Pendik Belediyesi’nin spor tesisinde antrenman yapan 15 yaşındaki S.K. yüzüstü düşünce çenesi kırıldı.

Yırtık da tespit edilen S.K., ambulansla 27 Temmuz saat 21.30 sıralarında apar topar Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

İddiaya göre ilk müdahalesi yapılarak dikiş atılan S.K.’ya oda verilmedi. Annesi hamile, babasının da bacağı kırık olan çocuk, saatlerce koridorda bekletildi.

Yakınlarının 184 hattına şikayette bulunmasının ardından bir odaya alınan çocuk, bugün saat 16.00 itibarıyla halen ameliyata alınmadı.

Mahkemelik oldu

Diken’e konuşan S.K.’nın bir yakını, Anadolu Başsavcılığı’na bugün suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Savcılığa sunulan dilekçede şunlar kaydedildi: “Hastanede gece boyunca bekletilen hasta sabah saat 08.00’de ‘Ameliyata alınacak’ gerekçesiyle kulak-burun-boğaz bölümü koridorunda saat 13.50’ye kadar sancılar ve çığlıklar içerisinde insanlık ve tıbbi teammülere aykırı biçimde bekletilerek insanlık suçu işlenmiştir. Bu esnada ilgilenilmemiş, ameliyatın ne zaman olacağına dair bilgi verilmemiş ve başhekimliğe gitmemize rağmen ‘Beklemek istemiyorsanız özel hastaneye gidin’ denmiştir. Hastanın annesi hamile ve babasının ayağı kırık ameliyatlıdır. Tek tesellimiz ve güvencemiz yüce Türk mahkemesidir. Şüpheli/şüpheliler hakkında kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesine arz ederz.”