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Saatler sonra fark edildi: Dört yaşındaki çocuk otomobilde havasızlıktan hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’da dört yaşındaki Murat Birinci, oyun oynamak için bindiği belirtilen otomobilde havasızlıktan boğularak yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre evlerinin önünde park halindeki otomobile binen Birinci, güneşin altındaki araçta aşırı su kaybı ve havasızlıktan bayıldı.

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Oğullarının uzun süre ortalarda görünmediğini fark eden aile, küçük çocuğu otomobilde hareketsiz bulundu.

Aile bireyleri, otomobilin camını kırıp dışarı çıkardıkları Birinci’yi hastaneye kaldırdı.

Dört yaşındaki çocuk, acil servisteki tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Birinci’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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