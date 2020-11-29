Saat kulesine sprey boyayla ‘Ramocan’ yazan kişiye bir yıl hapis

Antalya’nın tarihi simgesi saat kulesine sprey boyayla ‘Ramocan’ yazan Ramazan Yiyin (21), bir yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Fotoğraflar: DHA

Kuleye 2018 yılında yazı yazan Yiyin, güvenlik kameralarından tespit edilerek gözaltına alındı. Yiyin hakkında, Antalya Adliyesi 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu malına zarar vermekten kamu davası açıldı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şikayetçi olduğu dava iki yıl sürdü. Yiyin, mahkemede inşaat işiyle uğraştığını, suçu işlediği dönemde işsiz olduğu için can sıkıntısıyla saat kulesine ‘Ramocan’ yazdığını söyledi. Pişman olduğunu anlatan Yiyin’e hapis cezası verildi. Kararı, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar sosyal medya hesabından duyurdu.

Saat kulesinin Kaleiçi girişi tarafındaki duvarında mavi boya ile yazılan yazı silindiği, ancak silik de olsa boya izinin kaldığı dikkati çekti.

Zaman zaman gençlerin gelerek buradaki tarihi yapılara sprey boya ya da fırçalarla birtakım şekiller çizip, yazılar yazdığını anlatan esnaf, belediyeden gelen bir ekibin tazyikli su ile duvarları temizlediğini söyledi.