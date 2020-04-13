Saat 00:01: Yasak bitti, bazı vatandaşlar alışverişe çıktı

İstanbul dahil 31 kentte uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından, bazı kişiler alışveriş için dışarı çıktı.

30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 11 ve 12 Nisan’da sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Yasak kararının 10 Nisan saat 22:00 sıralarında duyurulması sonrası binlerce kişi açık bakkal ve fırınlara giderek yoğunluk oluşturmuştu.

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Söz konusu yasak gece 00:00 itibariyle sona erdi. Yasağın ardından bazı kişilerin sokağa çıktığı görüldü. Kalabalık semtlerin caddelerinde de alışverişe gidenlerin olması dikkat çekti.

DHA’nın aktardığına göre Üsküdar ilçesinde de bazı vatandaşlar açık benzinciye giderek marketinden alışveriş yaptı. Üç gün önceki gibi kalabalık görüntüleri oluşmadı. Daha az sayıdaki vatandaş, sosyal mesafe kuralına uyarak önlem alıp sırada bekledi.