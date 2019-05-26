Saadet’ten ‘Seçimden sonra tövbe ederiz’ diyen Kurtulmuş’a: Bir nesli heba etti

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un “23 Haziran’ı geçelim, sonra gerekirse tövbe ederiz” sözlerine Saadet Partili Ali Aktaş tepki gösterdi: “Allah belasını versin. Bu denli oportünist olabileceğini bilemedik. Milli Görüş’ten yetişmiş bir nesli heba etti.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kurtulmuş, Gençlik Kuruluşları Birliği tarafından Üsküdar’da düzenlenen sahur programında şu ifadeleri kullanmıştı: “Eksikleri, hataları söyleyenlere diyeceğiz ki biz de siyaseti biliyoruz, eksikleri hataları görüyoruz, önce 23 Haziran’ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız ve yolumuza koşar adım devam edeceğiz. Ama kızgınlıkla, küskünlükle, kusura bakmayın hiç kimsenin de CHP’nin adayını oraya getirip oturtturmak gibi bir lüksü olamaz.”

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AKP’li Kurtulmuş’un sözlerini Twitter’dan eleştiren Aktaş şunları söyledi: “Önce 23 Haziran’ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız. Allah belasını versin. Bu denli oportünist olabileceğini bilemedik. Milli Görüşten yetişmiş bir nesli heba etti.”