Saadet’ten Erdoğan’a çağrı: Tüm siyasi parti liderlerini istişare için toplayın

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrı yaparak tüm siyasi liderlerle bir araya gelmesini önerdi.

Partiye yakın Milli Gazete’nin haberine göre yazılı açıklama yayınlayan Saadet, Türkiye’nin en önemli ihtiyacının ‘barış, huzur ve kardeşlik ortamı’ olduğunu, bunun da bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

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“Ancak son günlerde birbiri ardına yapılan bazı talihsiz açıklamalar milletimizi endişeye sevk edecek niteliktedir” denen açıklamada, ‘ülkenin huzur ve güveninden sorumlu olan bazı makamlar’ın açıklamalarının bu endişeleri azaltmak yerine artırdığı ifade edildi.

Açıklama şunlar kaydedildi: “Devleti diğer unsurlardan ayıran en önemli ölçüt; Hak ve Adalete dayalı bir hukuk düzenine sahip olmasıdır.Dolayısıyla hiç kimse hukuka ve kanunlara dayanmayan suç ihdas edemez. Toplumda giderek artan gerilim ve kaygıyı gidermek en başta ülkeyi yönetenlerin sorumluluğundadır. Türkiye’nin biran evvel huzura kavuşması için iktidar mensupları başta olmak üzere herkesin akl-ı selim ve sağduyu ile hareket etmesi bir zarurettir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı’nın, tüm Siyasi Parti Liderlerinin katılımıyla gerçekleştireceği bir ‘İstişare Toplantısı’nın, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine olumlu katkı yapacağına inanıyoruz.”