Saadet’ten bir yetkili: Gül’ün adaylığı konusunda CHP hemfikir

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığı konusunda DHA’ya açıklama yapan Saadet Partisi’nin Kayseri’deki etkili bir ismi, ”CHP ile SP, Sayın Gül’ün adaylığı konusunda hemfikir. Genel Başkan yardımcımız Atik Ağdağ, birebir görüşmeleri sürdürüyor” dedi.

Adaylıkla ilgili çalışmalara ‘Gül’ün hemşehrisi‘ sıfatıyla katıldığı belirtilen ve adının açıklanmasını istemeyen bir Saadet Partisi yöneticisi şunları söyledi: “Abdullah Gül’ün adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP’nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir. Ancak şu anda Meral Hanım cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarlı. Kendisi ikna edilmeye çalışılıyor. Abdullah beyin adaylığı girişimlerimizi genel başkanımız Temel Bey’in yanı sıra birebir genel başkan yardımcımız Atik Ağdağ yürütüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım da ‘Evet‘ derse, ortak adaylık konusunda Sayın Gül ikna olur.”

Reklam

Gül’ün yakınları bilmiyor

Yine DHA’nın haberine göre, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün Kayseri’deki dünürü, Refah Partisi eski milletvekili Şaban Bayrak ile halen bir iş gezisi için yurtdışında bulunan kardeşi Macit Gül, İstanbul’da bulunan Gül’ün aday olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını, gelişmeleri medyadan izlediklerini söyledi.