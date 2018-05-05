Saadet’in hesabı: AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ en fazla yüzde 44

Saadet Partisi’nin (SP) anket firmalarından aldığı bilgiye göre AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ yüzde 43-44, muhalafet ise yüzde 55-56 dolaylarında oy alıyor.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’e konuşan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP’nin şu an ‘kemik oy’unun yüzde 24 olduğunu, bu seçmenin kararını değiştirmediğini ifade etti.

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“Yani şu an itibariyle AKP’nin en düşük oy alması halinde yüzde 24’ü var” diyen SP lideri, bunun haricinde yüzde 8’lik bir seçmenin de AKP’ye oy verdiğini ancak sorgulamaya başladıklarını kaydetti.

Karamollaoğlu, yüzde 8’lik kitle için “Halen AKP’den vazgeçmiş değiller ama ülkedeki gelişmelere de başka partilerin ne dediklerine de bakıyorlar. Gözleri kapalı değil. Ama sonuçta AKP’ye oy vermeyi sürdürmeye yakınlar” dedi.

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‘Yüzde 44 görülüyorlar’

SP lideri, sözlerine şöyle devam etti: “Bunların üzerine de bir 6 puan koyulması gerekiyor. Bunları da koyduğumuzda AKP’nin oyu yüzde 38’lerde seyrediyor demektir. Benim gördüğüm tablo da AKP’nin yüzde 38’lerde olduğunu gösteriyor. İttifakta MHP’den yüzde 4-5-6 gibi bir oy gelebilir. MHP’den de gelebilecek bu oyla AKP-MHP ittifakının yüzde 42-44 bandında bir oyu görülüyor.”

‘Muhalefet Meclis’te üstün’

Karamollaoğlu, Meclis seçimlerinde muhalefetin yüzde 45-55’le üstün görüldüğünü savunurken HDP’nin baraj sorunu olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

SP lideri şöyle devam etti: “Bu durumda muhalefetin iktidara 10 puan fark atmasıyla Meclis’te önemli bir üstünlük sağlayacağını görüyorum. O yüzden ben muhalefet olarak hedefi yüzde 60 olarak koyduğumu açıkladım. Yani kampanya süresince muhalefetin yüzde 60’ları yakalayabileceğini gördüğüm için. Anketlerdeki rakamlara bakıldığında yüzde 60 hedefi abartılı değil, gerçekçi.”

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalacağını, ikinci tur için kendisini de şanslı olarak gördüğünü, muhalefetin adayının seçileceğini söyledi.