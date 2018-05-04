Saadet’in ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’nı soran Bahçeli’ye önerisi: Rehabilite edilmeli

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’na işaret eden sözlerine yanıt verdi: “Bahçeli’nin rehabilite edilmesi gerektiği kanaatindeyim.”
Milli Gazete’nin haberine göre Yalman ,“Sayın Bahçeli her zamanki yaptığı gaflarına devam ediyor. Devlet Bahçeli’nin rehabilite edilmesi gerektiği kanaatindeyim” dedi.
MHP liderinin sözlerinin sözlerinin ‘çok çirkin’ olduğunu belirten Yalman, bu sözlerin tehdit niteliğinde olduğunu kaydetti.
Yalman şöyle devam etti: “Bahçeli, sayın Erdoğan ile birlikte olmadan önce Erdoğan’a karşı da çirkin sözleri vardı, onları da tasvip etmiyorduk. Halkı suçlamaya kalkmak, had bilmezlik demektir. Çok yakışıksız bir açıklama.”
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