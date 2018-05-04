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Saadet’in ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’nı soran Bahçeli’ye önerisi: Rehabilite edilmeli

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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’na işaret eden sözlerine yanıt verdi: “Bahçeli’nin rehabilite edilmesi gerektiği kanaatindeyim.”

Fotoğraf: DHA

Milli Gazete’nin haberine göre  Yalman ,“Sayın Bahçeli her zamanki yaptığı gaflarına devam ediyor. Devlet Bahçeli’nin rehabilite edilmesi gerektiği kanaatindeyim” dedi.

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MHP liderinin sözlerinin sözlerinin ‘çok çirkin’ olduğunu belirten Yalman, bu sözlerin tehdit niteliğinde olduğunu kaydetti.

Yalman şöyle devam etti: “Bahçeli, sayın Erdoğan ile birlikte olmadan önce Erdoğan’a karşı da çirkin sözleri vardı, onları da tasvip etmiyorduk. Halkı suçlamaya kalkmak, had bilmezlik demektir. Çok yakışıksız bir açıklama.”

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