Saadet’in ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’nı soran Bahçeli’ye önerisi: Rehabilite edilmeli

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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’na işaret eden sözlerine yanıt verdi: “Bahçeli’nin rehabilite edilmesi gerektiği kanaatindeyim.”

Milli Gazete’nin haberine göre Yalman ,“Sayın Bahçeli her zamanki yaptığı gaflarına devam ediyor. Devlet Bahçeli’nin rehabilite edilmesi gerektiği kanaatindeyim” dedi.

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MHP liderinin sözlerinin sözlerinin ‘çok çirkin’ olduğunu belirten Yalman, bu sözlerin tehdit niteliğinde olduğunu kaydetti.

Yalman şöyle devam etti: “Bahçeli, sayın Erdoğan ile birlikte olmadan önce Erdoğan’a karşı da çirkin sözleri vardı, onları da tasvip etmiyorduk. Halkı suçlamaya kalkmak, had bilmezlik demektir. Çok yakışıksız bir açıklama.”

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