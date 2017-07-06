Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Saadet’in ardından BBP: ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılmamaya davet ediyoruz

Share72
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 72

 

Saadet Partisi’nin ardından Büyük Birlik Partisi (BBP) de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılmayacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Konuyla ilgili açıklama yapan BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican, yürüyüşe davet edildiklerini ancak parti olarak katılmalarının mümkün olmadığını belirterek, “Temelinde adaletsizlik olan, adı adalet yürüyüşü olsa da sonucunun ülkeyi nereye götüreceği belli olmayan bir yürüyüşe BBP’lilerin, Alperen’lerin katılması mümkün değildir” dedi.

Reklam

Mican, “İki gün önce PKK terör örgütü uzantılarının yürüyüşe katıldıklarına şahit olduk. Duyarlı vatandaşlarımızı bu yürüyüşe katılmamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı. Yürüyüşün son noktası olan Maltepe sahilinde 9 Temmuz’da ‘Adalet Mitingi’ düzenleneceği duyurulmuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise, “DİSK, KESK’e bağlı yüzlerce yapı katılacak öte yandan ÖDP’den Saadet Partisi’ne kadar geniş bir yelpazede yalnızca adalet isteyen herkes burada olacak” demişti.

Saadet Partisi ise, yürüyüşe katılmayacaklarını açıklamıştı.

CHP’nin katılacağını duyurduğu Saadet Partisi ‘Adalet Mitingi’nde yok

‘Biz de orada olacağız’: HDP, CHP’nin ‘Adalet Mitingi’ne katılacak

Pazar günü Maltepe’de: CHP, ‘Adalet Mitingi’ne 1.5 milyon kişiyi bekliyor


Share72
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 72

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...