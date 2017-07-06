Saadet’in ardından BBP: ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılmamaya davet ediyoruz

Saadet Partisi’nin ardından Büyük Birlik Partisi (BBP) de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılmayacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican, yürüyüşe davet edildiklerini ancak parti olarak katılmalarının mümkün olmadığını belirterek, “Temelinde adaletsizlik olan, adı adalet yürüyüşü olsa da sonucunun ülkeyi nereye götüreceği belli olmayan bir yürüyüşe BBP’lilerin, Alperen’lerin katılması mümkün değildir” dedi.

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Mican, “İki gün önce PKK terör örgütü uzantılarının yürüyüşe katıldıklarına şahit olduk. Duyarlı vatandaşlarımızı bu yürüyüşe katılmamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı. Yürüyüşün son noktası olan Maltepe sahilinde 9 Temmuz’da ‘Adalet Mitingi’ düzenleneceği duyurulmuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise, “DİSK, KESK’e bağlı yüzlerce yapı katılacak öte yandan ÖDP’den Saadet Partisi’ne kadar geniş bir yelpazede yalnızca adalet isteyen herkes burada olacak” demişti.

Saadet Partisi ise, yürüyüşe katılmayacaklarını açıklamıştı.