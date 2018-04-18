Diken

Yaramazlara biraz batar!

Saadet’e göre erken seçim ‘tükenmişlik psikolojisi’: İki ay yönetecek gücü yok

Share58
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 58

 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararı için, “Lisanı hal ile diyorlar ki bizim ülkeyi artık iki ay bile yönetebilecek gücümüz yok” dedi.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için 24 Haziran’da sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

Reklam

Hürriyet’in haberine göre, Karamollaoğlu şunları söyledi: “Açıklanan tarih erken seçim değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi Ak parti ve cumhur ittifakının ne kadar paniklediğinin işaretidir. Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Lisanı hal ile diyorlar ki bizim ülkeyi artık iki ay bile yönetebilecek gücümüz yok. Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller. Biz söyledik. Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun.Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan en erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır. “

Bahçeli önermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salı günkü grup konuşmasında 3 Kasım 2019’da yapılması beklenen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018’da yapılmasını önermişti.

Reklam

Erdoğan ve Bahçeli bugün 13.30’da Beştepe’te bir araya gelmiş, görüşme yarım saat sürmüştü.

İki buçuk saat sonra kameraların karşısına geçen Erdoğan erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamıştı.

İYİ Parti noktayı koydu: Seçime girebiliyoruz

HDP’den erken seçim yorumu: Erken değil panik seçim; iktidar acz içinde

CHP erken seçimde umut gördü: Tek adamdan kurtulmanın yolu sandıktır

Erken seçim! 24 Haziran’da sandık başı

Share58
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 58

SON HABERLER

Akşam Postası / 18 Nisan 2018

1- Erken seçim! 24 Haziran’da sandık başı
Türkiye hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için 24 Haziran’da sandık başına gidiyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...