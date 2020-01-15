‘Saadet zinciri’yle suçlanan Mumcu: ‘İç çamaşırını kendisi mi yıkıyor’ diye sordular

ALİ YILMAZ

Kurduğu ‘saadet zinciri’yle çok sayıda kişiden yüklü miktarda para toplamakla suçlanan Mine Mumcu, hükümlü bulunduğu cezaevinde kendisine mobbing uygulandığını belirterek şikayetçi oldu.

Helin Avşar, Sinan Akçıl, Fatih Ürek ve Eda Güzelcik gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda kişiden yüksek kâr payı vaadiyle para toplamakla suçlanan Mumcu, başka bir davadan cezaevine girdi. Önce Bakırköy Kadın Cezaevi’ne konulan Mumcu, 22 Kasım 2019’da Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

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Savcı, ifadesini aldı

Mumcu’nun iddiasına göre, bu cezaevine sevk edildikten kısa süre sonra kendisine yönelik kötü muamele yapılmaya başlandı. Cezaevi görevlilerinin kendisine kötü muamelede bulunduğunu öne süren Mumcu, avukatı aracılığıyla Cezaevleri Genel Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu. İddiaya göre, şikâyet sonrası Mumcu’ya yönelik kötü muamele daha da arttı.

Sıklıkla ifadeye çağrılarak hakkında tutanak tutulduğunu belirten Mumcu, yaşadıklarına ilişkin Hendek ve Sakarya başsavcılıklarına da başvuruda bulundu. Başvurularında ardınadan Mumcu, 7 Ocak’ta savcıya ‘müşteki’ olarak ifade verdi.

Müdürler ve başgardiyana suçlama

Şikâyet başvuruları ve savcılık ifade tutanaklarına göre ‘işkence’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘tehdit’le suçlanan kişiler arasında cezaevi müdürü Funda Ç., ikinci müdür Hasan Y. ile Hasan Y.’nin başgardiyan olan eşi Hafize Y., hükümlüler Tuğba D. ve Selma A. yer aldı.

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‘Müdür, malvarlığımı soruyor’

Mumcu’nun, avukatları aracılığıyla sunduğu evraklarda dile getirdiği iddialar şöyle: “Cezaevinde bana mobbing uygulanıyor. Diğer hükümlüler tarafından tehdit ve hakarete maruz kalmam sağlanıyor. Cezaevi 2’nci müdürü Hasan Y., diğer mahkumlardan, ne kadar malvarlığımın olduğu, iç çamaşırlarını kendimin yıkayıp yıkamadığımı, cezaevinde olanları avukatıma anlatıp anlatmadığım yönünde sorular sorarak bilgi almaya çalışıyor. Yine, zaman zaman yemek yemem engelleniyor. Başka hükümlülere tost satışı yapıldığı halde bana tost satışı yapılmıyor. Gece 03:00’e kadar kaldığım koğuşun ışıklarının açık bırakılması sağlanıyor. Haklarında yaptığım şikâyetleri geri çekmem için baskıya maruz kalıyor. Dediklerini yapmama halinde, kapalı cezaevine gönderilmekle tehdit ediliyorum.”

Suçlamaların odağındaki cezaevi görevlilerinden ise konuyla ilgili sorulara herhangi bir yanıt alınamadı.