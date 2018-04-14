Saadet, Suriye’nin Miraç gecesi vurulmasına tepkili: Türkiye’nin memnuniyeti zillettir

Suriye’ye yapılan saldırıyı değerlendiren Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın şöyle konuştu: “Miraç gecesinde İngiltere’si, Amerika’sı, Fransa’sı İslam toprağını Müslüman ülkelerin halklarının, yöneticilerinin gözüne baka baka bombalıyor. İslam ülkelerinin yöneticilerinin bir kısmı da bundan memnuniyet duyduklarını söylüyorlar.”

DHA’nın haberine göre Kırıkkale’de partisinin il başkanlığı istişare toplantısına katılan Aydın, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıdan memnuniyet duyan Müslüman ülke yöneticilerini eleştirdi.

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Aydın şunları söyledi: “Miraç gecesinde İngiltere’si, Amerika’sı, Fransa’sı İslam toprağını Müslüman ülkelerin halklarının, yöneticilerinin gözüne baka baka bombalıyor. İslam ülkelerinin yöneticilerinin bir kısmı da bundan memnuniyet duyduklarını söylüyorlar. Bundan daha büyük bir zillet olamaz.”

Ankara’nın, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamayı da eleştiren SP genel başkan yardımcısı, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye de bu memnuniyeti ifade eden ülkelerden birisidir. Fransa, Amerika, İngiltere, şu veya bu bahane ile bir İslam toprağını bombalayacak. Bir İslam ülkesi yöneticileri de bundan memnuniyet duyduklarını izah edecekler. Bu coğrafya bu ülke bu zilleti kaldırmaz, bu yöneticileri kaldırmaz. Bu anlayışın mutlaka 2019 seçimlerinde değişmesi gerekir. Suriye’nin kimyasal silah kullanma iddiası ile vurulduğu üzerinde konuşuluyor. 2003 yılında aynı teraneler Irak operasyonunda olmuştu.”