Saadet’e göre yerel seçim en önemlisi: İktidar değişmeyecek ama başlangıç

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimin ‘en önemli’ seçim olduğunu belirterek, iktidarın değişmeyeceğini söyledi.

Ülkenin müzakere usulüyle yönetilmesi gerektiğini belirten Karamollaoğlu, “Siyaset üç kağıtçı mesleği değil; fikir üreten, problemlere doğru teşhis koyan bir kurumdur. Bunu doğru kullanırsanız tabi. Özellikle kavga yerine müzakereyi tercih edelim” dedi.

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Türkiye’nin çok büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Karamollaoğlu, yerel seçime dair, şu ifadeleri kullandı: “Her seçim önemlidir; ama bu en yakın seçim, en önemli seçimdir. Bu seçimlerle iktidar değişmeyecek; ancak bu seçimler bir başlangıç. Siyaset üç kağıtçı mesleği değil. Eninde sonunda insanlarımız gerçekleri görecekler.”

Yerel seçim 31 Mart 2019’da yapılacak.