Saadet Partisi’ne göre ‘Adalet Yürüyüşü’ demokratik tercih: Kınanacak bir adım değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün demokratik bir tercih olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’tan tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul Maltepe’ye ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı.

Partisinin genel merkezine düzenlediği basın toplantısında ‘Adalet Yürüyüşü’ne değinen Karamollaoğlu, “Saadet Partisi olarak bu yürüyüşü Kılıçdaroğlu’nun demokratik bir tercihi olarak görüyoruz. Şiddete yönelik herhangi bir çağrıya vesile olmadığı sürece kınanacak bir adım olarak da değerlendirmiyoruz” dedi.

‘Devlet lütufla değil, kuralla yönetilir’

Yürüyüşün farklı yönlere evrilmemesi için herkesin azami gayret göstermesi gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, “Halkımız arasında yeni çatlakların oluşmasına neden olacak her türlü üslup ve tavırdan özenle kaçınmalıyız. Bu konuda en özenli olması gereken kurum siyasettir. Kimse unutmasın ki devletler lütuflarla değil, kurallarla yönetilir. Bu kurallar da yasalardır” diye konuştu.