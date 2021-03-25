Saadet Partisi’nden 2023 çıkışı: Orada bir hedef var uzakta, gitmesek de görmesek de

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘2023 hedefleri‘ne bir videoyla yanıt verdi.

Fotoğraf: Twitter/Saadet Partisi

Erdoğan dün AKP’nin 7’nci olağan kongresinde bir kez daha 2023 tarhine işaret ederek “Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna ‘cumhur ittifakı’yla kavuşturacağız” demişti.

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Saadet Partisi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Erdoğan’ın konuşmalarından ‘2023 hedefleri‘ ve ekonomiyle ilgili cümlelere verildi.

Ardında Türkiye’nin ‘2023 hedefleri’nin 10’uncu ve 11’inci kalkınma planlarında düşürüldüğüne dikkat çekilerek şu rakamlar paylaşıldı: “2013’teki 10’uncu Kalkınma Planı’nda 2 trilyon dolar olan gayri safi yurtiçi hasıla, 2019’daki 11’inci Kalkınma Planı’nda 1.1 trilyon dolara düşürüldü. 10’uncu Kalkınma Planı’nda 25 bin dolar olan kişi başına düşen milli gelir, 11’inci Kalkınma Planında 12 bin 244 dolara düşürülmüştü. İhracatta ise 500 milyar dolar olan hedef 226.6 milyar dolara düşürülürken Yüzde 5 olarak hedeflenen işsizlik oranı yüzde 9,9’a yükseltilmişti.“