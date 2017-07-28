Saadet Partisi Ronaldo’yu Yenikapı’ya çağırdı: ‘Kudüs Mitingi’ne katılımınız önem arz ediyor 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’yu 30 Temmuz Pazar günü İstanbul Yenikapı’da yapılacak ‘Büyük Kudüs Mitingi’ne davet etti.

‘İsrail’in pervasızlığının had safhaya ulaştı’

Filistinlilere yaptığı yardımlarla gündeme gelen oyuncuya hitaben yazdığı davet mektubunda, İsrail’in Mescid-i Aksa’nın kapılarına metal dedektör koyması ve ardından yaşananlara değinen Karamollaoğlu “Mescid-i Aksa’da başlattığı kabul edilemez uygulamalar İsrail’in pervasızlığının had safhaya ulaştığını bütün dünyaya bir kere daha göstermiştir” dedi.

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‘Katılımınız önem arz ediyor’

Uluslararası kamuoyunun Filistin’de yaşananlara dikkatini çekmek için 30 Temmuz’da Yenikapı’da ‘Büyük Kudüs Mitingi’ adı altında bir miting düzenleneceği belirtilen mektupta “Mitingimize katılımınız Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlum coğrafyalara ümit olması bakımından önem arz etmektedir” ifadeleri yer aldı.