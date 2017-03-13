Saadet Partisi krize ‘şerh düştü’: Bakan Kaya’nın Hollanda’ya gitme ısrarı doğru değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na verilen uçuş izninin iptal edilmesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya’nın karayoluyla Hollanda’ya gitme ısrarını doğru bulmadıklarını söyledi.

Hollanda’nın Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Yazılı bir açıklama yapan Karamollaoğlu, Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye yönelik hayrete düşüren tavırlar içinde olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu ve Kaya’ya Hollanda tarafından uygulanan muameleyi ‘diplomatik nezaketsizliğin ötesinde büyük bir hata’ olarak değerlendiren SP lideri, bu tavrın büyük problemler yaratacağını savundu.

Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Hollanda hükümetini bu hatalı tavırdan bir an evvel dönmeye ve bu hatasını telafi edecek adımları atmaya davet ediyorum. Zira Hollanda hükümeti mevcut yaklaşımıyla ne elde etmek istiyorsa bilmeli ki bu yaklaşımlar çok farklı ve genelde beklenenin aksine neticeler doğurabilir. Hollanda’nın, bu yakışıksız ve derin problemlere sebebiyet verecek tavrını doğru bulmadığımız gibi dışişleri bakanımıza yönelik tavra rağmen başka bir bakanımızın aynı gün Hollanda’ya gitme hususunda ısrarını da doğru bulmuyoruz. Zira bu ısrarcı yaklaşım bırakın diplomasiyi, kişisel münasebetlerde bile şahsiyeti zedeler ve oluşmuş krizi daha da derinleştirir. Hükümet temsilcilerinin ülkemizi böyle bir duruma sokmaya sebebiyet vermelerini de tasvip etmiyoruz.”