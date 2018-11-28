Karamollaoğlu: Gündemimizde ittifak yok

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin gündeminde ittifak olmadığını söyledi.

Basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmesine değinen Karamollaoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bizim ‘ittifak’ diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok, bunun bilinmesini istiyorum” dedi.

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SP lideri, toplantı sonrası yaptığı açıklamada CHP’yle yerelde ‘dirsek teması’nda bulunabileceklerini söylemişti.

‘Baraj var diye ittifak kurulmuştu’

Görüşmede ittifak konusunun gündeme gelmediğini dile getiren Karamollaoğlu, şöyle konuştu: “Kanaatimizi de çok açık ve net olarak söyledik ki mahalli seçimler genel merkezler tarafından yapılacak ittifakların oluşturulacağı seçimler değildir. Biz daha önceden de ifade etmiştik, genel seçimlerdeki ittifak, adeta anayasanın bir zorlaması neticesinde yapılmış bir ittifaktı. Yüzde 10 barajı vardı, o barajı geçebilmek, alınan oyların daha fazla değer kazanmasını sağlayabilmek için böyle bir teşebbüste bulunulmuş ve adım atılmıştı.”