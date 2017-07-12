Saadet Partisi İstanbul il yönetim kurulu üyesi, ‘FETÖ’den tutuklandı

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Saadet Partisi (SP) İstanbul il yönetim kurulu üyesi avukat Mustafa Yaman ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Aynı zamanda Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İstanbul şube başkanı da olan Yaman’ın tutuklanmasının ardından SP’liler Çağlayan’daki İstanbul adliyesinin önünde eylem yaptı.

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SP İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, Yaman’ın geçen perşembe günü il yönetim kurulu toplantısının ardından gözaltına alındığını söyledi.

‘Manidar’

Aydın, şunları kaydetti: “Mustafa Yaman biraz önce tututklandı. Devletin asli görevi vatandaşını kirletmemektir. Ama öyle bir süreç yürütülüyor ki devlet herkesi lekeliyor. İstanbul’da hukuk camiası içerisinde tanınan Mustafa Yaman’ın arkadaşımızın evinden alınma veya avukat olarak adliyeye çağrılma imkanı varken haftada iki gün geldiği il yönetim kurulu toplantısının ardından alınmasını da ayrıca manidar görmekteyiz.”