Saadet Partisi’nde ibre ‘Hayır’dan yana: Farklı fikirlere karşın bütün olmamız gerekiyor

Önce ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkez alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayan, daha sonra ise başkanlığa karşı olmadıklarını söyleyip kafa karıştıran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir kez daha referandumda oylarının ‘Hayır’ olacağını vurguladı.

Karamollaoğlu, 18 Ocak’ta yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği teklifinin mevcut haliyle referanduma sunulması halinde ‘Hayır’ oyu vereceklerini belirtmişti. Teklifte kuvvetler ayrılığı ilkesinin gözetilmediğini belirten Karamollaoğlu, yetkinin tek elde toplanmasının ‘milli irade’nin temsilinde sorun yaratacağını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Mollaoğlu, prensipte başkanlığa karşı olmadıklarını da açıklamıştı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi makamında ziyaret eden Karamollaoğlu, Türkiye’nin ciddi problemleri olduğunu dikkat çekti: “Problemler nasıl çözülecek? Asıl soru bu. Şu anda gelişmeler biraz kamplaşmaya sebep oluyor. Ülkemizdeki konu biraz kamplaşmış olduğumuzu gösteriyor. Farklı fikirlere sahip olmamıza rağmen kucaklaşmamız, bir bütün olmamız gerekir.”

Referandumda oylarının ‘Hayır’ olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, “Bizim fikrimizi değiştiren bir şey yok, prensip itibariyle düşüncelerimizi ibraz ettik ve şu anda o düşüncelerimizi değiştiren bir şey yok” diye konuştu.

Destici de ‘ayrım’ dedi

BBP Genel Başkanı Destici de toplumu ayrıştıracak ve çatıştıracak her türlü sözden uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu: “Biz BBP ve SP bu dönemde de sağduyunun sesi olduk. Süreç başladığından beridir düşüncelerimizi ve görüşlerimizi paylaştık. Bizim teklif metnimiz onlara gitti onlarınki bize geldi. Metinlerimizin aslında birbirine çok benzediğini ve ortak noktaları olduğunu gördük.”