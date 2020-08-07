Saadet Partisi: Dolar, işsizlik, faiz düşecekse Berat Albayrak’ın yanındayız

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı, altın ve döviz kurundaki hareketlilikten sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik eleştirilere ilişkin, “Dolar, işsizlik, enflasyon ve faizler düşecek, gelir adaletsizliği giderilecekse; yatırımlar, istihdam, adil paylaşım ve karlılık artacaksa Berat Albayrak’ın yanındayız” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Altın ve döviz kurundaki yükselişe ilişkin sosyal medya üzerinden çok sayıda kullanıcı Albayrak’ı eleştirilip ‘Berat Albayrak İstifa’ etiketi oluşturulurken, partili destekçileri de ‘Berat Albayrak’ın Yanındayız‘ etiketiyle destek vermişti.

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ANKA’nın haberine göre, “Lafla peynir gemisi yürümüyor” diyen Saadet Partili Yazıcı, açıklamasına şöyle devam etti: “Taşa kalk denilince taş kalkmıyor, suya ak denilince su akmıyor, ekmeğe piş denildiğinde ekmek pişmiyor! Taşı kaldıracak, suyu akıtacak ve ekmeği pişirecek; üretim odaklı bir ekonomi politikasını yürütmek şart!”